Club Brugge zet Augmented Reality in om supporters te leren hoe ze iemand kunnen reanimeren

"We lanceren deze toepassing omdat we op een laagdrempelige en interactieve manier supporters kennis willen aanbieden over reanimatie", gaat Madou verder. "Door je camera te richten naar het mogelijke slachtoffer, krijg je een heel realistisch beeld waarbij je met Augmented Reality helemaal rond het slachtoffer kan stappen. Je krijgt ondertussen ook uitleg over wat je precies moet doen om het slachtoffer te helpen."