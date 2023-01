Derde verdachte aangehouden voor aanslag met oorlogswapen op restaurant in Borgerhout vorige zomer

In de nacht van 7 op 8 juli vorig jaar werd een horecazaak aan de Stenenbrug in Borgerhout beschoten met een oorlogswapen. Onmiddellijk na de aanslag kon de politie al 2 verdachten oppakken, een 18-jarige man uit Sint-Niklaas en een 24-jarige Nederlander. Ze hadden op het moment van hun arrestatie een kalashnikov in hun bezit. De twee zitten sindsdien in de cel.