Dilbeek verplicht Wivinawijk om voortuinen en opritten te ontharden

Inwoners kunnen op termijn een boete krijgen als ze hun niet vergunde oprit of verharde voortuin niet aanpassen. “In theorie kunnen mensen op lange termijn beboet worden, onder het motto wie niet horen wil moet voelen. We blijven eerst mensen aansporen en tips geven om stenen en beton weg te halen. We willen ook het bezit van twee auto’s ontmoedigen. Dat is niet houdbaar, er is gewoon niet genoeg plaats op straat.” Aldus schepen Luc Deleu (LVBurger-openVLD). Het gemeentebestuur zegt ook dat ze enkel de Vlaamse klimaatdoelstellingen nastreeft. Op termijn worden alle wijken en deelgemeenten van Dilbeek op dezelfde manier vergroend. “We hebben deze oudere zeer dicht bebouwde wijk gekozen omdat ze vaak wateroverlast hebben en in zomer is het extra droog en warm”, stelt schepen Deleu.