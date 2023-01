Dolfijnen moeten "roepen" om menselijk geluid te overstemmen en samen te kunnen werken

"Als groepen dieren in het wild bijvoorbeeld minder efficiënt zijn in het gecoördineerd zoeken naar voedsel, zal dat een negatieve impact hebben op de gezondheid van individuen, wat uiteindelijk een impact heeft op de gezondheid van de populatie", zei mede-auteur Stephanie King, een hoogleraar aan de University of Bristol.

"Ons werk toont aan dat deze aanpassingen niet noodzakelijk volstaan om het negatieve effect van lawaai op de communicatie tussen individuen te boven te komen", zei King. Aangezien dolfijnen aangewezen zijn op hun vermogen tot communicatie om met succes te jagen en zich voort te planten, kan lawaai hun gedragingen beïnvloeden, wat op zijn beurt een invloed heeft op de gezondheid van de populatie.

"Deze samenwerking met internationale collega's in het Dolphin Research Center heeft ons een unieke gelegenheid geboden om in een gecontroleerde omgeving de impact van lawaai te onderzoeken op dieren die samenwerken, iets wat onmogelijk te doen is in het wild", zei Sørensen. Om dit in het wild te bestuderen, zouden onderzoekers meer moeten weten over wanneer dieren actief samenwerken en hoe dat coöperatieve gedrag gecoördineerd wordt.

"Onze resultaten tonen duidelijk dat er rekening moet gehouden worden met hoe lawaai het uitvoeren van taken in groep beïnvloedt bij wilde dieren", zei King.

De studie van Sørensen, King en hun collega's van het Dolphin Research Center in Florida en de Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts is gepubliceerd in Current Biology. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van Cell Press.