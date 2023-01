Al drie dagen drinkwaterproblemen in Bever door onderhoudswerken aan watertoren

"Het drinkwater van Bever wordt verdeeld via de watertoren in Sint-Pieters-Kapelle", zegt burgemeester Kristof Cattie (CD&V). "Daar voert de Watergroep momenteel onderhoudswerken uit. De Watergroep had een bypass aangelegd via de watertoren van Mark om tijdens de werken de inwoners van Bever van water te voorzien. Maar omdat deze tijdelijke watertoevoer tot drukverschillen leidt en we in Bever met verouderde waterleidingen zitten, zijn er problemen opgedoken. De buizen breken en er zijn waterlekken. Gevolg, verschillende straten zitten plots zonder water of weinig druk op het water."