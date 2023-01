Eerste ruimtehaven in Europa officieel geopend, moet vooral dienen voor lancering van satellieten

Het Europese ruimtevaartagentschap ESA gebruikte vroeger ook de Russische lanceersite Plesetsk om satellieten in de ruimte te brengen. Door de oorlog in Oekraïne wil de Europese Unie de afhankelijkheid van en interacties met Rusland beperken. "De huidige geopolitieke situatie - niet in het minst natuurlijk de Russische invasie in Oekraïne - heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat de Europese Unie toegang tot de ruimte heeft", aldus de Zweedse premier. Ook Von der Leyen onderlijnt het belang van die onafhankelijkheid.