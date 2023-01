De "wedstrijd van staatsbelang" kent vanavond zijn ontknoping: dit zijn de 7 liedjes in de Eurosong-finale 

Goeie, positieve zenuwen. Dat voelt Loredana naar eigen zeggen in de aanloop naar de finale van Eurosong. "Ik ga het liedje voor de eerste keer voor een publiek brengen. Dat is heel spannend. Ik heb ook nog nooit in Paleis 12 opgetreden. Ik probeer het gegeven van een wedstrijd niet in mij te laten komen. Ik probeer te denken: Kijk, het is een leuke avond. Wij gaan onze show doen en de mensen een leuke avond bezorgen."

Loredana kennen we ook nog van Eurosong 2014, in de constellatie van 2 Fabiola met Pat Krimson achter de toetsen. Ze raakten toen niet in de finale, maar scoorden wel een hit met "She's after my piano". "Ik heb daar hele goeie herinneringen aan. We praten er ook nog vaak over. Die vibe zat toen al heel goed."

Afgelopen week konden we al kennis maken met het liedje "You lift me up" waarmee Loredana naar de Eurosongfinale trekt; in de "Songclub" zong ze het al voor de andere kandidaten. "Maar dat was gewoon een introductie. Het zal hier heel anders zijn in Paleis 12. Hier komt er van alles bij: verlichting, de vibe, de hele act. We hebben er ook een verrassing in, iets met een transformer. "You lift me up" heeft namelijk iets futuristisch. Je zal zien dat er plotseling iets tevoorschijn komt. Patje Krimson? Misschien wel, misschien niet."