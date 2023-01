Extra supermarkt op Hasseltweg in Genk: "Er is  nog capaciteit"

Met Delhaize komt er, na Colruyt en Albert Heijn in 2022, op korte tijd een derde supermarkt bij op de Hasseltweg. “De Hasseltweg is een belangrijke economische as voor onze stad", zegt schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans. "We hebben nog capaciteit. We hebben een ruimtelijk uitvoeringsplan waarin staat hoeveel commerciële ruimte nog gebouwd kan worden, en deze winkel past daar nog in."