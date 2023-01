"F-35 is 5 keer zo luid als een F-16", blijkt uit metingen in Leeuwarden, maar "minder vluchten vanop Kleine-Brogel"

Het aantal klachten over de vliegbasis in Leeuwarden is sinds de komst van de F-35 sterk toegenomen. "Het aantal klachten is verviervoudigd. Dat komt niet alleen door het volume, maar vooral door de langere piek in het geluid. Bovendien klinkt het geluid ook lager. Het trilt meer door je lichaam”, legt Geert uit. “De omgeving waaruit de klachten komen is ook ruimer geworden.”