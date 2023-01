Raad van State laat toch 2 trouwfeesten toe in feestzaal in Sint-Job-in-'t-Goor, die burgemeester sloot na overlast

De gemeente betreurt de uitspraak van de Raad van State. "Er is een feestzaal, waar overlast vastgesteld is, en waartegen maatregelen zijn genomen om die op te lossen", zegt de burgemeester. "We vinden het een bijzonder eigenaardige beslissing dat er dan toch nog feesten mogen plaatsvinden. We begrijpen dat niet. We gaan het in elk geval opvolgen. Als er weer overlast vastgesteld wordt, gaan we opnieuw maatregelen nemen. Dat kan ook opnieuw een burgemeestersbesluit zijn om een tijdelijke sluiting op te leggen. De overlast moet opgelost raken."