Gent Jazz is gered, Jazz Middelheim nog niet: Greenhouse Talent neemt enkel Gents festival over

Het festival Gent Jazz is al jaren een vaste waarde tijdens de zomer op de Bijloke-site. De laatste editie van 2022 trok een recordaantal van 42.000 bezoekers. Toch ging de organiserende vzw Jazz en Muziek failliet, onder meer door een hoge schuldenberg en een conflict tussen organisator Bertrand Flamang en de raad van bestuur.

Concertorganisator en boekingskantoor Greenhouse Talent uit Gent neemt nu de organisatie van Gent Jazz over. Volgens directeur Pascal Van De Velde van Greenhouse Talent blijven de drie vaste medewerkers van de vzw in dienst. “Het is de bedoeling dat we snel gaan samenzitten met de stad Gent en de Bijloke om te kijken of we in 2023 een editie kunnen organiseren. We gaan heel snel moeten schakelen, maar ik ben ervan overtuigd dat het zal lukken. We hebben ooit op één maand tijd twee concerten van Prince georganiseerd op het Sint-Pietersplein, dus we zijn wel wat gewoon.”