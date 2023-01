Gent vermijdt hoge dwangsom door Gentbruggebrug weer open te stellen: "Voorlopig toch, we beraden ons over verdere stappen"

Momenteel is er weer verkeer mogelijk over Gentbruggebrug in Gent. Door werken was die sinds dinsdag helemaal afgesloten. Maar omwonenden en handelszaken stapten naar de rechter in kortgeding en wonnen het pleit. Als de stad "de mobiliteitsbeperkende maatregelen" zou behouden, zou ze een dwangsom moeten betalen van 50.000 euro per dag. Gent opent de brug, maar beraadt zich intussen over verdere stappen.