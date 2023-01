"Gerecht en gerechtigheid liggen ver uit elkaar": donorkind reageert na seponering van zaak tegen gynaecoloog die vrouwen met eigen sperma bevrucht zou hebben

"Wij hadden uiteraard gehoopt op een andere uitkomst dan de seponering van het onderzoek", reageert Stefan (opnieuw) in "Terzake". "Dat op dergelijke feiten slechts een verjaring van 5 jaar staat, is moeilijk te vatten. Dat zou willen zeggen dat ik als 4- of 5-jarige een klacht had moeten indienen tegen de arts of dat mijn ouders toen hadden moeten zeggen dat die arts wellicht zijn eigen zaad had gebruikt bij zijn patiënten. Dat was toen niet aan de orde, dat was niet denkbaar. Mijn ouders waren daar niet mee bezig. Op dergelijke feiten zou volgens mij geen verjaring mogen staan."