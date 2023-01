Hasselt wil gratis bus tussen parking Trixxo-arena en centrum

Rond mei starten de werken aan de Boudewijnlaan voor de nieuwe trambus. Daardoor kunnen bezoekers van de stad daar niet meer terecht om op wandelafstand van het centrum hun auto gratis te parkeren. “Bezoekers kunnen hun auto dan parkeren op de parking van de Trixxo-arena, maar het parkeercomfort moet wel hetzelfde blijven als op de Boudewijnlaan”, benadrukt schepen van Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+). “We zijn er best wel bezorgd over en we willen niet dat het parkeercomfort dat nu aan zo’n 400 mensen wordt gegeven zomaar verdwijnt. Daarom zijn we in onderhandeling met de Vlaamse overheid over het compenseren van dat comfort aan de Trixxo-arena.”