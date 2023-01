Hasseltse deelsteps verdwijnen uit straatbeeld

Er komen vaste plaatsen in de stad waar de deelfietsen kunnen worden opgepikt of worden achtergelaten. “Met het nieuwe systeem van gewone en elektrische deelfietsen willen we wat meer orde in het straatbeeld”, gaat de schepen verder. “Nu kunnen de fietsen eender waar worden achtergelaten, maar we willen dat dat gebeurt op een vaste plek. Dan rij je als fietser van de ene parkeerplek naar de andere waar je de fiets netjes gestald kan achterlaten.”

In eerste instantie voorziet Hasselt een dertigtal plekken waar de deelfietsen zullen staan, die komen vooral in het centrum van de stad. Er komen er ook aan de Grote Ring en in enkele centra van de deelgemeenten.