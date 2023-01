Imam Iquioussen teruggestuurd naar Marokko

Iquioussen was deze zomer naar ons land gevlucht nadat Frankrijk had besloten om zijn verblijfsvergunning niet te verlengen en hem terug te sturen naar Marokko. Op bevel van de Moor werd hij in november opgesloten in een gesloten centrum omdat hij geen toelating had om op het Belgisch grondgebied te verblijven.

"Wij kunnen niet toelaten dat een extremist zomaar kan rondlopen op ons grondgebied. Wie hier niet mag zijn, moet teruggestuurd worden. Door goede samenwerking hebben we deze man teruggestuurd naar Marokko, zijn land van herkomst", zo verklaart de Moor.