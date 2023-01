In Lievegem willen scholieren graag de taal van de K-pop leren: les Koreaans is populair

Leerlingen kiezen er bewust voor om tijdens de middagpauze of na de lesuren Koreaans te leren. “Het leeft enorm onder de leerlingen”, zegt leerkracht Roseline Van Daele. “Vandaag de dag is K-pop heel populair. Dat uit zich onder meer in kledij en de sociale media die de leerlingen volgen. Maar de boodschap erachter is voor ons minstens even belangrijk. K-pop is heel positief, het draagt bij tot een positief zelfbeeld.”

Ook economisch wordt het Oosten alsmaar belangrijker. Bedrijven als Samsung en LG zijn Zuid-Koreaans. “Zonder dat we het beseffen gebruiken we al vaak Koreaanse producten”, gaat Roseline Van Daele verder. “Bovendien is Koreaans de meest toegankelijke Oosterse taal om te leren, omdat er maar 24 lettertekens in hun alfabet zijn.”

Leerling Donn Padua is alvast enthousiast: “Ik kijk heel vaak naar Koreaanse series en luister naar Koreaanse muziek. Ik vind het handig om de taal te leren, zodat ik de ondertitels dan niet meer hoef te lezen. Bovendien kan ik dan met andere mensen praten die K-pop en K-drama’s leuk vinden.”