Meer dan 40 gezinnen in Diest willen dat hun tuinen en velden worden geschrapt als jachtgebied

Het liefst van al willen de buurtbewoners dat het stadsbestuur het terrein zelf volledig laat schrappen als jachtgebied. Want de procedure om elke grond individueel te laten herbekijken is ingewikkeld en dan nog zijn er verschillende manieren waarop het jachtgebied gewoon kan blijven bestaan. "De stad moet dit erkennen als bewoonbaar gebied", klinkt het. Schepen van Milieu Rick Brans (Open Diest) laat weten dat de stad wat dat betreft niet kan ingrijpen. "Dat zijn allemaal privégronden, dus de stad kan dat wettelijk gezien niet laten schrappen. Dat kan alleen voor openbaar domein. Iedereen moet die aanvraag voor zijn eigen grond indienen. We gaan wel controleren of alles daar volgens de regels verloopt, want dit is erg vervelend. De politie is op de hoogte, ze kennen het dossier heel goed."

"Als je overlast hebt van everzwijnen en dergelijke dan moet je aan wildbeheer doen. Helemaal mee eens. Maar dat is bij ons niet het geval", zegt Mario. "De patrijzen en hazen zijn hier intussen al lang verdwenen. Af en toe zie ik hier nog eens een fazant lopen, maar die worden bewust losgelaten om ze daarna neer te schieten." Volgens de Wildbeheereenheid zorgen de jagers wel degelijk voor wildbeheer aan de Galgenberg. Zo wordt er onder andere gejaagd op patrijzen, reeën, konijnen en hazen. "Het is niet omdat je ze niet ziet, dat er geen dieren meer zitten. Wat veel mensen niet weten is dat er ons een bepaald aantal dieren wordt opgelegd dat we per jaar moeten schieten. Anders krijgen we zelfs een boete van de overheid", klinkt het nog bij de secretaris.