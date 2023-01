Jachtgebied in Limburg krimpt met 245 hectaren

In Vlaanderen is ongeveer 2/3 ingekleurd als jachtgebied, veel daarvan ligt op privé-terrein. Maar niet alle eigenaars zijn op de hoogte dat hun perceel in jachtgebied ligt. “Nochtans is dat makkelijk na te trekken op www.geopunt.be", zegt Luyten. "Wil je je gebied laten uitkleuren, dan kan je op de website www.schietinactie.be zien hoe je dat aanpakt. "Hou er wel rekening mee dat je zelf eigenaar moet zijn van de grond om een gebied te laten uitkleuren."