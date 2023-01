Weigering hoogzwangere asielzoekster in UZ Brussel "onaanvaardbaar", zegt Orde der artsen

Een KB van 1996 voorziet in dringende medische hulp voor vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven, via de OCMW's. Asielzoekers die in een systeem van financiële steun zitten of in lokale opvanginitiatieven, zijn ook betrokken via het platform MediPrima.

"Zelfs als ze niet geregistreerd zijn, moet het ziekenhuis voor hen zorgen. Het zal ze daarna zelf in het systeem registreren. In alle ziekenhuizen wordt sociale bijstand verleend", zegt Christian Melot. "In het geval van een privéziekenhuis krijgt de patiënt daar de eerste hulp en vervolgens wordt hij overgedragen aan een OCMW-ziekenhuis." Er bestaat dus een risico dat de eerste interventie niet wordt betaald. "In dat geval gaat het naar de winst- en verliesrekening van het ziekenhuis. Elk jaar valideren de raden van bestuur dergelijke situaties."



Een asielzoekster die moet bevallen, moet altijd in een ziekenhuis terechtkunnen. Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, zal de medische kosten altijd op zich nemen, ook als de betrokkene niet in het opvangnetwerk verblijft. Dat zei het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) gisteren al.