Niet langer apart doktersattest nodig voor toediening medicatie in kinderopvang, ook advies over koorts verduidelijkt

Als het om oudere kinderen gaat die geen alarmerende symptomen vertonen, dan moet de kinderopvang de ouders informeren en afspreken om een eerste dosis koortswerende medicatie te geven. In tweede instantie kan dan gevraagd worden om het kind te komen ophalen. Een doktersbezoek is enkel aangewezen als de ouders ongerust zijn of als het kind jonger is dan drie maanden.



Kinderen die koorts maken, kunnen daags nadien wel niet zomaar terug naar de opvang. "Studies tonen immers aan dat er een observatieperiode nodig is om te kijken of koorts evolueert tot een ernstige ziekte. Als kinderen 24 uur koortsvrij zijn, kunnen ze opnieuw terecht in de opvang", besluit Heselmans.