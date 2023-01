Wie is Klaus Schwab, oprichter van het Wereld Economisch Forum en "Dr. Evil" in de wildste complottheorieën?

Ook Schwabs geboortejaar (1938) en zijn vader vormen voer voor samenzweringen. Nazi-Duitsland was in die periode in volle ontwikkeling. Online circuleert dat Schwabs vader, Eugen Schwab, een nauwe band had met Adolf Hitler. Opnieuw duikt er een foto op als bewijs. Aan de ene kant zien we Klaus Schwab, aan de andere kant zijn zogezegde vader in naziuniform. Verschillende factchecks hebben aangetoond dat de man niet Eugen Schwab is, maar generaal-majoor Walter Dybilasz. Hij deed tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst in nazi-Duitsland. Onderzoek van het Duitse persagentschap dpa vond geen ander bewijs dat Schwabs vader Eugen een vertrouweling was van Hitler.