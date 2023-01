Korpschef politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo wil strengere aanpak van geweld tegen hulpverleners

Vorig jaar nam ook de cybercriminaliteit toe in de zone Beringen-Ham-Tessenderlo. "Dat is een nieuw fenomeen dat in opmars is en waar veel mensen geconfronteerd worden met een groot financieel verlies."

Maar er is ook positief nieuws. "Zo werden de overvallers van een supermarkt in Tessenderlo gevat, en ook de dodelijke brandstichting in een leegstaand pand in Beringen-Mijn werd opgehelderd."