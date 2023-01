Handafdruk van paus Franciscus wordt verwerkt in kunstwerk voor nieuw metrostation Toots Thielemans in Brussel

Voor de afdruk van de handen van de paus kreeg HAMSI hulp van Brussels hulpbisschop Jean Kockerols. Toen die de paus ontmoette nam hij de afdruk. "Ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen aan het mooie project "Handen van de hoop", vertelt Mgr. Kockerols. "Een hand vredevol aan de andere reiken, is in onze Brusselse samenleving van groot belang. Het werk van HAMSI is hiertoe een mooie uitnodiging."