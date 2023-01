Duitse politie: "Meeste activisten in bruinkooldorp Lützerath geëvacueerd", laatste actievoerders onder meer in tunnels

"De evacuatie van de bovengrondse infrastructuur is grontendeels afgerond", zei Dirk Weinspach, politiecommissaris in Aken, gisterenavond in de Duitse pers. "Alle huizen zijn ontruimd, op één na. De weide is leeg, en een groot deel van de boomhutten is ook verwijderd."



In dat laatste huis, maar ook op het dak en in de laatste boomhutten in het dorp bevonden zich vannacht nog activisten. Journalisten stelden ter plaatse wel vast dat donderdag al werd begonnen met het vellen van bomen, weghalen van struiken en slopen van hutten in het dorp.