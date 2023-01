Brussels minister Maron: "Staatssecretaris De Moor lijkt weinig kennis te hebben van last die regering aan Brussel oplegt’"

Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo), die ook bevoegd is voor daklozenopvang, roert zich in het debat rond de heikele situatie in het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek waar bijna 1000 mensen al maandenlang in erbarmelijke omstandigheden leven. “De Paleizenstraat is een duidelijke illustratie van de asielcrisis, waarvan Brussel een groot deel van de gevolgen draagt.”