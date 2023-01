Minister Van Quickenborne uit Kortrijk heeft safehouse verlaten, zij het met gemengde gevoelens

Voorlopig lijkt de grootste dreiging geweken. Begin deze week mochten Van Quickenborne, zijn echtgenote en de kinderen terug naar huis in Kortrijk. "Ik ben blij dat het gewone leven weer een beetje kan hernemen voor mijn gezin", zegt de minister. "We worden nog altijd extra bewaakt, maar de kinderen kunnen ten minste terug naar school en kunnen hun hobby's doen."

"Als minister kon ik de tijd in het safehouse gemakkelijk plaatsen. Ik vond het erger voor mijn gezin; zij hebben daar niet voor gekozen. Al moet je het ook relativeren: als je hoort dat in Merksem een onschuldig meisje van 11 is omgekomen na mogelijke geschillen in het drugsmilieu, dan is dat van een heel ander kaliber."