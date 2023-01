Musea Sint-Niklaas krijgen opfrissing: "Identiteit versterken en nadruk op bezoekersbeleving"

Volgens de schepen is de vernieuwing niet meer dan logisch. "Musea moet je regelmatig vernieuwen, dus gaan we in de schoenen van de mensen staan. We stelden ons vooral de vraag wat de mensen zélf willen zien, in plaats van wat wij hen willen tonen. De komende 5 jaar zal die dynamiek ook duidelijk worden", aldus Baeyens.