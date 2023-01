Neef van Black Lives Matter-oprichtster overleden na arrestatie met stroomstootwapen

De politie van Los Angeles ligt onder het vergrootglas door het incident. Toen de politie van Los Angeles woensdag een persconferentie gaf over het overlijden, werd er bij het politiehoofdkwartier gedemonstreerd door aanhangers van Black Lives Matter.

Die antiracismebeweging werd mee opgericht door een nicht van Keenan Anderson: Patrisse Cullors. Op Instagram heeft zij een foto gepost van haar neef, met als bijschrift: “Dit is mijn neef Keenan Anderson. Hij werd gedood door de politie van LA in Venice op 3 januari 2023. Mijn neef was een opleider en werkte met kinderen van schoolleeftijd. Hij was een leraar Engels. De politie van LA heeft dit jaar drie mensen gedood. Eén van hen was mijn familielid.”