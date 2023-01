Oliegigant ExxonMobil voorspelde al in de jaren zeventig nauwkeurig de opwarming van de aarde

Volgens een nieuwe studie, die donderdag is gepubliceerd, komen klimaatprojecties die ExxonMobil intern liet maken voor de jaren 1977 tot en met 2003 vrij nauwkeurig overeen met vergelijkbare studies van overheden en universiteiten. Ook lijken de cijfers van ExxonMobil verdacht veel op waargenomen temperatuurstijgingen in diezelfde periode.

"Ons onderzoek haalt nieuwe gegevens naar boven uit oude documenten", geeft hoofdauteur Geoffrey Supran van de studie aan. De onderzoeker milieuwetenschappen en -beleid aan de Universiteit van Miami benadrukt dat het olieconcern achter de schermen eigenlijk een pionier op het gebied van de klimaatwetenschap was. In 2015 was er al onderzoek naar buiten gekomen waarin in detail werd uiteengezet hoe onderzoekers van ExxonMobil de klimaatverandering in de jaren 70 en 80 bestudeerden. Maar dat dit eigen onderzoek van het olieconcern zo goed was als nu blijkt, was nog niet bekend.

De bevindingen kunnen grote juridische consequenties hebben. Patrick Parenteau, emeritus hoogleraar rechten aan de Vermont Law and Graduate School, vindt de onthulling zelfs explosief. ExxonMobil en andere olieconcerns worden al jaren beschuldigd van het misleiden van beleggers en het publiek over klimaatverandering. Deze studie toont aan dat ExxonMobil wel degelijk goed op de hoogte was over hoe schadelijk fossiele brandstoffen eigenlijk zijn.

Een woordvoerder van het bedrijf heeft in een verklaring aan Amerikaanse media laten weten het niet eens te zijn met de conclusies van de onderzoekers. Daarbij wees hij ook op een gerechtelijke uitspraak uit 2019. In die zaak koos een rechter volgens de woordvoerder de kant van ExxonMobil.