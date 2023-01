Braziliaans parket wil onderzoek naar rol van oud-president Bolsonaro bij bestorming van parlement, paleis en Hooggerechtshof

Ook huidig president Lula da Silva veroordeelde het geweld, maar haalde fors uit naar zijn voorganger. Verschillende toespraken van de voormalige president zouden volgens Lula da Silva dergelijk geweld aangemoedigd hebben. Bolsonaro was niet te spreken over de verwijten aan zijn adres door zijn opvolger. "Ik verwerp de beschuldigingen, zonder bewijs, die het huidige hoofd van de Braziliaanse regering mij verwijt", luidde het.



Het federaal parket in Brazilië heeft nu aan het Hooggerechtshof gevraagd om een onderzoek te starten naar de rol van Bolsonaro in de bestorming. Zeer concreet viseren ze een bepaalde video op Facebook die Bolsonaro na de bestorming had gedeeld, maar nadien had verwijderd.

Met het onderzoek wil het openbaar ministerie daarnaast achterhalen wie de bestorming heeft uitgevoerd, bedacht, aangesticht en gefinancierd. "Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat de daders worden veroordeeld", klinkt het in het persbericht van de procureur-generaal.