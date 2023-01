Aanslag op Kioskplaats in Hoboken, daders laten ook spandoek achter: "Ali hoerenkind dede"

Vannacht hebben onbekenden een aanslag gepleegd op een appartementsgebouw aan de Kioskplaats met op het gelijkvloers een handelspand. De voordeur raakte beschadigd. In de gevel zitten 4 kogelinslagen tussen de eerste en de tweede verdieping.

"Rond 1.30 uur hebben we de melding gekregen dat er opnieuw schoten gehoord werden en dat er mogelijk ook iets brandbaars tegen die woning was gegooid", zegt Wouter Bruyns van de lokale politie. "We zijn naar daar gegaan en we hebben nazicht gedaan in de omgeving om te zien of we nog iemand konden vinden, maar dat was niet het geval. Er was wel schade. We gaan nu onderzoeken in welke context die feiten zich situeren."

De daders hingen ook een spandoek op met de woorden "Ali hoerenkind dede". Dede betekent dood. Het is een woord dat eerder al op een gevels werd aangebracht bij feiten die gelinkt werden aan het drugsmilieu.