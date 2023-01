Oom van doodgeschoten meisje uit Merksem krijgt acht jaar cel voor invoer cocaïne

Naast de oom van het meisje stonden ook Zouhair L. en een medewerkster van de haven, Mara S., terecht. Die laatste zou haar functie misbruikt hebben, ze had dingen opgezocht en vertrouwelijke informatie doorgespeeld. Ze was bij de feiten betrokken geraakt via Zouhair L., die ze op Tinder had leren kennen. Hij had haar een cryptofoon gegeven, een telefoon waarmee je niet identificeerbaar bent. De feiten zijn aan het licht gekomen via onderschepte communicatie van een groepschat op de gekraakte berichtendienst Sky ECC.