Van de "Geest van Kiev" tot de dure jas van Poetin: 6 opvallende momenten in de propagandaoorlog tussen Rusland en Oekraïne

Propaganda, een werk van lange adem

Een propagandacampagne op poten zetten, dat doe je niet op een paar dagen tijd. Het is een werk van lange adem. Het narratief dat Poetin in zijn speech gebruikte, was dan ook geen alleenstaand geval. In de jaren die voorafgingen aan de inval in Oekraïne, duiken her en der wel eens soortgelijke uitspraken op.

Zo verscheen er in de zomer van 2021 een opvallend bericht op de website van het Kremlin. In dat bericht benadrukte de Russische president de historische eenheid tussen Rusland en Oekraïne. Poetin zou met soortgelijke uitspraken later ook de inval in Oekraïne legitimeren. Het bericht zet alvast de toon voor de latere oorlog in Oekraïne: het is geen "inval", maar een "bevrijdingsmissie".