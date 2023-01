Opvangcentrum in voormalige kazerne in Sijsele gaat eind dit jaar dicht

Al sinds 2020 vangt Rode Kruis-Vlaanderen asielzoekers op in het tijdelijk noodopvangcentrum in de oude gebouwen van de kazerne in Sijsele. Drie jaar later, in december 2023, zal daar een einde aan komen.

"We wisten van bij het begin dat het verhaal ooit zou eindigen", zegt Lies Gilis van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. "Uiteraard is het jammer dat het centrum gaat sluiten, want door de vluchtelingencrisis zijn er steeds opvangplaatsen te kort."