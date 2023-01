Slordig met (geheime) overheidsdocumenten: gelijkenissen en verschillen tussen zaak van Joe Biden en zaak van Donald Trump

In de maanden november en december doorzoeken advocaten van Biden ook twee huizen van de president in de staat Delaware, om te kijken of er nog ergens andere overheidsdocumenten liggen. Op 20 december informeren ze een inmiddels door het ministerie van Justitie aangestelde aanklager dat er een tweede reeks documenten is gevonden in de garage van Bidens huis in Wilmington, in de staat Delaware. De FBI zakt af naar het huis en neemt de documenten in beslag. Op 11 januari vinden advocaten nog één extra overheidsdocument in de privébibliotheek van Biden in datzelfde huis.

Om hoeveel documenten het exact gaat, is niet duidelijk. Amerikaanse media spreken op basis van anonieme bronnen binnen het onderzoek over een tiental documenten, waarvan sommige als uiterst geheim worden beschouwd. Volgens CNN zouden sommige documenten bijvoorbeeld informatie bevatten over methodes om inlichtingen te verzamelen. Sommige informatie zou over Oekraïne, Iran en het Verenigd Koninkrijk gaan.