Petitie voor heropening discotheek Fuse in Brussel loopt als een trein: al meer dan 20.000 handtekeningen

De Brussels By Night Federation vraagt nu de steun van het publiek voor een snelle heropening van Fuse. Op het platform change.org werd donderdagavond een petitie opgestart. Die wordt massaal ondertekend. De kaap van 20.000 ondertekenaars is vrijdagvoormiddag al bereikt en het aantal handtekeningen loopt verder op.

"Fuse is de langst bestaande technoclub in België en één van de meest prestigieuze nachtclubs in Europa. Fuse zet in Brussel al 29 jaar lang de toon. Dit instituut verliezen zou hartverscheurend zijn voor alle muziekliefhebbers en cultuur in de brede zin van het woord. Fuse wordt beschouwd als een tweede thuis voor veel Brusselaars, is een belangrijke economische speler en een levendige hub voor jongerencultuur sinds het midden van de jaren 90", klinkt het bij de Brussels By Night Federation.