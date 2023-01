Petitie na schrijnende getuigenis van vrouw uit Mol in een woonzorgcentrum: "Investeer meer in zorgsector"

De vrouw die anoniem getuigt over haar leven in het woonzorgcentrum betaalt 85 euro per dag. Overdag zijn er volgens haar maar 4 zorgverleners aanwezig voor 50 bewoners en 's nachts zijn er maar drie voor een heel woonzorgcentrum. Veel te weinig, volgens haar. Er is geen tijd meer voor een babbel. Ze zegt dat ze al eens twee uur in bad gelegen heeft omdat ze haar vergeten waren, en vaak moet ze urenlang blijven zitten met een bevuilde pamper omdat het personeel geen tijd heeft. Ze klaagt ook over het eten. Volgens haar zou het woonzorgcentrum maar 4 euro voorzien per bewoner, per dag, voor drie maaltijden.