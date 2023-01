Groen-voorzitter Nadia Naji, columnist Fouad Gandoul (De Tijd) en politiek filosoof Tinneke Beeckman hebben het over het akkoord dat de federale regering met Engie sloot over de kerncentrales, de schrijnende leefomstandigheden in het krakerspand in de Schaarbeekse Paleizenstraat en het debat rond identiteit naar aanleiding van het programma “Het verhaal van Vlaanderen”.