Relatiedeskundige Rika Ponnet over lied van Shakira over ex-man Piqué: "Wraak is een zeer negatieve emotie en gaat niets oplossen"

Waarom mensen wraak nemen? Daar is volgens Ponnet een eenvoudige verklaring voor. "Jouw zelfvertrouwen is na zo'n breuk aangetast, je voelt je klein. Zeker als er nog eens iemand anders in het spel is. Wraak is altijd een manier om de andere persoon jouw pijn te laten voelen", zegt Ponnet.