Ronan uit Kapelle-op-den-Bos ruimde al 800 zakken zwerfvuil op: "Halve brouwerij aan bierblikjes"

Ronan maakt zich ook druk over de vuilnisbakken in Kapelle-op-den-Bos. "Er staan overal vuilnisbakken. Die dienen niet om je restafval in of naast te dumpen, wat heel vaak gebeurt. Zo haalde ik al eens dertig kleine plastieken bloempotjes uit zo een vuilnisbak, die dan uiteraard vol steekt. Die horen daar niet. Afval wordt aan huis opgehaald en je kan ook op het recyclagepark terecht."

De Mooimakers 1880 van Kapelle-op-den-Bos zijn met ongeveer 20 vrijwilligers. "We gaan nu in kaart brengen wie welke zone opruimt, zodat we geen dubbel werk verrichten", zegt Ronan. "Het is soms demotiverend, maar ik blijf het doen. Ik neem ook contact op met de scholen om leerlingen te sensibiliseren. Want als de school begint na een vakantie, is er opnieuw meer zwerfvuil."