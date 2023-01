Schadelijk PFAS mag alsnog van Nederland naar afvalverwerker in België

PFAS is de verzamelnaam voor poly- en perfluoralkylstoffen. Die worden bijvoorbeeld gebruikt in blusschuim, als antiaanbaklaag voor pannen of als waterafstotende bescherming voor kleding. De chemische stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Ze kunnen zich ophopen in het lichaam, kunnen de werking van het immuunsysteem verminderen en hebben mogelijk effect op de voortplanting en op het ongeboren kind.