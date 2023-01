Twintiger gewond bij schietpartij in Papenhofpark in Mechelen

Iets voor 19 uur vanavond was er een schietpartij in het Papenhofpark in de Nekkerspoelwijk in Mechelen. "We zijn ter plaatse gekomen", zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politiezone Rivierenland. "We hebben er hulzen en een slachtoffer aangetroffen. Het gaat om een twintiger die gewond naar het ziekenhuis is gebracht."