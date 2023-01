Meer overlijdens dan verwacht in december: "Combinatie van virussen, kou en slechte luchtkwaliteit"

Corona speelt nog een beperkte rol, maar is lang niet zo sterk meer aanwezig in de sterftecijfers als de voorbije jaren: wat is er dan wel aan de hand? "Het is geweten dat griep, maar ook andere luchtwegaandoeningen zoals COVID-19 en RSV, net als temperatuurpieken (naar omhoog of omlaag) en hoge concentraties fijn stof of ozon risicofactoren vormen voor overlijden, vooral bij ouderen", legt Wesley Van Dessel van Sciensano uit. En het lijkt erop dat we in december een ongelukkige cocktail van meerdere factoren hebben voorgeschoteld gekregen.