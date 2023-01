Selor schrapt kladblad bij meeste computergestuurde selectietesten

"De soorten testen die bij de federale overheid gebruikt worden, zijn goede voorspellers voor de werkprestaties van een kandidaat, zo blijkt uit wetenschappelijke studies. Alleen wordt bij die studies geen kladblad gebruikt en bleek ook dat het kladblad niet nodig is om dit soort testen te kunnen uitvoeren", zegt een woordvoerder van de FOD Beleid & Ondersteuning BOSA. "Zonder kladblad kunnen we er dan ook van uitgaan dat we nog nauwkeuriger de vaardigheden of competenties kunnen meten die nodig zijn voor een job."

Standaard verlopen de testen vanaf nu dan ook zonder kladblad. Slechts bij een kleine minderheid van de testen wordt er nog een kladblad voorzien, als de aard van de taak in de test het gebruik van een kladblad vereist. Dat kan bijvoorbeeld bij een test waarin gevraagd wordt om een klassement te maken. Bij andere testen werd de moeilijkheidsgraad aangepast om ze mogelijk te maken zonder kladblad.

Enkel mensen die recht hebben op een redelijke aanpassing aan de testen uit de selectieprocedure kunnen een uitzondering aanvragen om toch een kladblad te mogen gebruiken. De redelijke aanpassing dient steeds gerechtvaardigd te worden door een attest van een handicap/ziekte/leerstoornis, uitgereikt door minstens een specialist. "Uiteraard wordt de gevraagde aanpassing niet automatisch toegekend, maar wordt de redelijkheid hiervan telkens beoordeeld door het team Diversity dat de aanvraag onderzoekt", klinkt het.