Shakira scoort met wraakplaat waarin ze afrekent met ex-man Gerard Piqué: "Sorry schat, ik had je er tijdje geleden moeten uitgooien"

Wie is Bizarrap?



Bizarrap (Gonzalo Julián Conde, 24) is lid van de exploderende Latin trap-scene in Argentinië. Hij is de man achter de populaire YouTube-serie "Bzrp Music Sessions". Tijdens deze eenmalige optredens, die live worden opgenomen in zijn studio in Barcelona, werkte hij samen met een zanger of MC, terwijl hij de trapbeats maakt. In 2022 verscheen zijn "Bzrp Music Sessions, Vol. 52", met de Spaanse rapper Quevedo, met 88,3 miljoen streams op Spotify haalde die opname de nummer 1 in de Global Songs-hitlijst van het platform.

De sessies zijn felbegeerde statussymbolen geworden en niet alleen voor opkomende rappers. Ook dubstep-producer Skrillex, een van de eerste invloeden van Bizarrap, kwam al langs om te jammen met de getalenteerde nieuwkomer. Shakira volgt Bizarrap al een tijd op sociale media en dankzij deze samenwerking met haar scoort hij nu ook zijn eerste hit in de VS.