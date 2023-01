Stappenplan van de UHasselt moet ons beter voorbereiden op nieuwe pandemie

In het nieuwe onderzoek van de UHasselt worden de successen, maar ook wat niet werkte in de covidpandemie, in kaart gebracht. “Door de informatie van 7 Europese landen te bundelen en in een stappenplan te zetten, zijn we beter voorbereid op een nieuwe pandemie en kunnen we sneller reageren” zegt projectmanager Lisa Hermans. "Tijdens de covid-19-pandemie moesten we vaak beslissingen nemen op basis van beperkte kennis, en dat willen we met ESCAPE in de toekomst vermijden.”