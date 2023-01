Stef Ryckmans stopt onverwacht als schepen van Kortenberg om familiale redenen

"Het is met tegenzin dat ik stop als schepen van Kortenberg", vertelt de 65-jarige Stef Ryckmans. "Want ik doe dit echt graag en ik heb geweldige collega's. Maar ik had het gevoel dat ik me de laatste maanden geen 100 procent meer kon inzetten en dan stop ik er liever mee. Ik kan me niet in twee delen en ik ben ook geen 20 meer." Ryckmans stopt er vroeger mee dan verwacht, onder andere om zijn vrouw te kunnen bijstaan in haar winkel.