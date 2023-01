Storing luchtvaart in VS veroorzaakt door menselijke fout: "Het gevolg van jarenlange onderfinanciering"

Dat onderzoek concludeert nu dat de computerfout is opgetreden door "data die beschadigd werd door personeelsleden die de procedures niet volgden". Er volgde een automatische overschakeling naar het backupprogramma, maar ook dat systeem werkte niet omdat het verbonden was aan hetzelfde beschadigde bestand. Deze fout is de druppel volgens verschillende reisagentschappen en vliegtuigmaatschappijen. Er wordt al lang geklaagd over een onderfinanciering in het FAA.