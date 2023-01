Toestand in kraakpand Schaarbeek verslechtert met de dag: "Blijkbaar geen politieke wil om dit op te lossen"

"Voor wat het kraakpand in de Paleizenstraat betreft, worden we geconfronteerd met een opvangcrisis die verband houdt met het feit dat Fedasil onvoldoende in staat is om asielzoekers te integreren", zegt de woordvoerder van Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo), bevoegd voor daklozenopvang.

Bij staatssecretaris De Moor horen we een ander verhaal. Zij benadrukt dat er ook mensen in het kraakpand aanwezig zijn die geen recht op asiel hebben. Over hoeveel mensen dat dan gaat, kan niemand zeggen omdat de bewoners in het kraakpand niet geregistreerd staan. Het Rode Kruis, dat een medische post voor de deur heeft en al zo'n 600 bewoners op consult heeft ondervraagd over hun status, schat het aantal asielzoekers op 75 procent.

"In deze kan ik niet anders dan vaststellen dat er geen politieke wil is om dit op te lossen", zegt Tine Claus van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Alle overheden zijn bevoegd. Ze moeten de handen in elkaar slaan om dit op te lossen. Naar elkaar blijven wijzen brengt geen beterschap."